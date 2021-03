OZ Chef-Letter - So lief der Start ins Shoppingvergnügen

Guten Abend liebe Leserinnen und Leser, es herrscht wieder mehr Leben im Land. Besonders in Rostock aber auch in den Städten des Landkreises Vorpommern-Rügen konnten heute die Geschäfte öffnen. In den anderen Kreisen ist das Einkaufen mit Terminvereinbarung möglich. Und die Menschen haben es genutzt. Vor vielen Läden bildeten sich Schlangen. Zum einen weil die Anzahl der Kunden im Geschäft begrenzt ist, zum anderen weil es die angekündigte digitale Erfassung der Daten doch noch nicht gibt. Fast überall musste man sich in Listen eintragen. Auf jeden Fall tut es richtig gut, zu sehen, wie wieder Leben in die Innenstädte, in die arg gebeutelten Geschäfte kommt. Sogar die Sonne lachte vom Himmel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.

